Svelato con un trailer SSSS.Dynazenon, il nuovo anime dello Studio Trigger

Pony Canyon e Tsuburaya Productions hanno ufficialmente annunciato con un trailer nuove e interessanti informazioni relative all'atteso progetto animato targato Trigger, chiacchierata produzione animata che rientra nel vasto "Gridman Universe" e che secondo quanto rivelato sarà intitolato SSSS.Dynazenon.

Insomma, oltre ai due manga spin-off dedicati a SSSS.Gridman, un nuovo progetto animato giungerà ad allietare le giornate di tutti i i fan del franchise, seppur attualmente non siano state rivelate informazioni relative alla strutturazione dell'opera o alla sua data d'uscita. In compenso, è stato confermato che "Gridman" è accreditato per il lavoro originale, mentre Akira Amemiya - dopo aver lavorato a SSSS.Gridman - tornerà anche questa volta in qualità di director. Tra i vari membri dello staff che ebbero modo di lavorare all'opera precedente figurano anche Keiichi Hasegawa come sceneggiatore, Masaru Sakamoto come character designer e Shiro Sagisu come compositore.

L'originale SSSS.Gridman è stato presentato nell'ottobre 2018, concretizzandosi in una serie animata da 12 episodi che ha visto la collaborazione tra due studi d'animazione, Trigger e Tsuburaya Productions, con quest'ultimo conosciuto per aver portato alla luce la serie Ultraman. Crunchyroll e Funimation si sono occupati di pubblicare in streaming l'anime, con Funimation in particolare che ne ha rilasciato anche la versione doppiata in inglese.

