Svelato il vero motivo dietro la creazione dei Nomu di My Hero Academia

Gli ultimi capitoli di My Hero Academia hanno posto le basi per quello che sarà il più grande scontro tra Heroes e Villains mai visto sulle pagine del manga, e che potrebbe perciò portare al gran finale. Uno dei misteri più celati della serie riguardava i Nomu, almeno fino al capitolo 255, dove è stato spiegato il motivo dietro la loro creazione.

Mentre quindi la storia si avvicina alla sua conclusione, commentata dall'autore Kohei Horikoshi, abbiamo scoperto il perché All For One abbia voluto creare questi esseri artificiali. La prima motivazione è molto inquietante e rispecchia perfettamente il carattere del Villain, infatti i Nomu sono stati creati semplicemente per farlo divertire nell'osservare diversi Quirk in azione, e soprattutto per vedere le conseguenze di tali poteri sui corpi.

In precedenza si è scoperto che il miglior amico di Aizawa al Liceo Yuei, Oboro Shirakumo, era stato ucciso durante uno scontro con un Viallin. All For One tuttavia, ha poi preso il cadavere di Oboro e lo ha fatto diventare il Nomu conosciuto come Kurogiri. L'antagonista per eccellenza della serie descrive il processo di creazione dei Nomu con le seguenti parole: "Ancora non riuscite a capirlo. È come fare del vino. Schiacciare l'uva per migliorarne il succo. Voglio semplicemente continuare ad assaporare questi sapori deliziosi."

Un'analogia legata al cibo che rende All For One ancora più simile ad un mostro, capace di usare esseri viventi come oggetti di intrattenimento, per studiarne le funzionalità dei Quirk, e magari anche elaborarne dei miglioramenti.