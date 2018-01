Svelato il vero nome di Thanos il Titano nell'omonima serie a fumetti Marvel!

La, nel corso della cadenza USA, ha svelato il vero nome dinell'omonima testata dedicata al Titano Pazzo: se eravate curiosi di conoscere qualche dettaglio in più sul terribile nemico degli Avengers e dei Guardiani della Galassia, vi suggeriamo di continuare a leggere.

La rivelazione è avvenuta nel numero 14 della testata Marvel "Thanos", scritta da Donny Cates e disegnata da Geoff Show: nel numero precedente, il tredicesimo, abbiamo visto che Ghost Rider ha spedito il Titano Pazzi milioni di anni avanti nel futuro, un'occasione che si rivelerà utile a Thanos per scoprire dei retroscena su sé stesso.

Thanos, infatti, incontrerà una versione molto più vecchia di sé stesso, apprendendo che sarà il dominatore incontrastato dell'universo poiché nessuno è riuscito a sconfiggerlo: il vecchio Thanos ha però bisogno dell'aiuto della sua versione più giovane, ma prima dovrà conquistare la sua lealtà.

Per convincerlo delle sue "buone" intenzioni, Old Man Thanos rivelerà al giovane Thanos il suo vero nome: Dione. Il fumetto Marvel mostra anche un flashback in cui la madre del villain, vedendo nei suoi occhi la distruzione dell'universo, decide di ribattezzare il piccolo Dione con il nome che tutti abbiamo imparato a conoscere: Thanos!

Ricordiamo che la serie Thanos è da poco ricominciata in Italia con le nuove avventure del Folle Titano, precisamente sulla testata mensile de I Nuovissimi Guardiani della Galassia, edita Panini Comics.