Sweet Home: il celebre Webtoon dall'autore di "Bastard" riceverà un adattamento Netflix

Sweet Home, il famosissimo webtoon drama/horror dall'autore dell'altrettanto celebre Bastard, riceverà a sorpresa un adattamento Netflix. La notizia bomba è stata confermata nella notte tra il 13 e il 14 maggio 2020 dal profilo Twitter ufficiale di Webtoons ed ha letteralmente mandato in fiamme il web.

Per chi non lo conoscesse, Sweet Home è un webtoon, ovvero un digital comic a scorrimento verticale completamente gratuito, i cui capitoli sono pubblicati settimanalmente sul sito omonimo. Secondo quanto riportato dalla piattaforma sudcoreana Naver, il sito è visitato giornalmente da circa 6.2 milioni di utenti e le previsioni indicano una possibile crescita del 50% entro la fine del 2021. Sweet Home, secondo lavoro dell'autore Youngchan Hwang dopo Bastard, è seguito da circa 1.7 milioni di lettori e ha pubblicato, ad oggi, 124 capitoli.

Netflix non ha ancora confermato l'entità dell'adattamento, dunque è possibile si tratti di un anime classico, in CGI o di un remake live-action. Maggiori informazioni saranno presumibilmente condivise nei mesi a seguire.

Sweet Home segue le avventure del giovane Hyun Cha, un ragazzo asociale e introverso che, dopo aver perso la propria famiglia in un incidente stradale, si trasferisce in un condominio nella periferia di una città non precisata nella Corea del Sud. Con il passare dei giorni il protagonista inizia a notare comportamenti strani da parte dei suoi vicini e scopre, suo malgrado, una terribile verità.

