Sweet Home, il fumetto che ha ispirato la serie Netflix arriva con Star Comics

Il successo ottenuto da Solo Leveling e Tower of God ha spianato la strada ai webcomic coreani in Italia. Nelle fumetterie nostrane, infatti, debutterà Sweet Home, il manhwa horror di Carnby Kim e Youngchan Hwang che ha ispirato l’omonima serie Netflix Original.

In attesa delle grandi novità annunciate per Lucca Comics & Games 2022, Edizioni Star Comics porta al debutto un webcomic coreano molto atteso. Dal 20 luglio, debutta il primo dei dodici volumi interamente a colori che compongono la storia di Sweet Home. Comincia il fenomeno della mostrizzazione!

Questa storia, indicata prettamente per gli amanti del genere horror, segue la storia di Cha Hyeonsu, un diciottenne tormentato dalla perdita della famiglia a causa di un terribile incidente. Con in tasca ormai pochi soldi, è costretto a lasciare il proprio appartamento per trasferirsi in un meno costoso, ma squallido, condominio. Senza più speranza per il futuro, e con il mente l’idea di suicidarsi, viene sconvolto dal propagarsi di una terribile malattia che trasforma le persone in esseri mostruosi e affamati. Un assaggio di Sweet Home lo abbiamo avuto con il Free Comic Book Day 2022.

Quella di Sweet Home, è una narrazione che trasuda mistero, ricca di colpi di scena, scene violente e cariche di adrenalina. Ogni personaggio, ha una personalità unica e complessa, che si evolve con il procedere della storia. Il debutto dell’opera, è uno dei piatti forti del luglio di Star Comics.