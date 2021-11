Sweet Home: il webcomic Coreano debutta con il Free Comic Book Day di Star Comics

Sui propri social network ufficiali, Edizioni Star Comics ha presentato un altro dei titoli che faranno parte della line-up per il Free Comic Book Day Italia 2021, iniziativa che invoglia alla lettura e alla scoperta di nuove opere. Parte di questo progetto sarà anche Sweet Home, il webcomic sudcoreano da cui è stata tratta una serie Netflix.

Scritto da Kim Carnby e illustrato da Hwang Young-chan, Sweet Home è un fumetto pubblicato sulla piattaforma Webtoon dal 2017 al 2020. Il successo sul web ha spianato la strada per un adattamento live action, disponibile su Netflix, e per una versione stampata, che al momento conta 9 volumi, i quali raccolgono 105 capitoli sui 140 totali.

In Italia, un’anteprima dell’opera verrà distribuita in occasione del Free Comic Book Day 2021, che comincerà dal 2 dicembre. In occasione di questa speciale iniziativa, infatti, Edizioni Star Comics metterà a disposizione il primo capitolo dell’opera in maniera totalmente gratuita. Le fumetterie aderenti al progetto, nel link all’interno del tweet in calce all’articolo.

Sweet Home segue la storia di Hyun Cha, un giovane studente di diciotto anni che è stato costretto ad abbandonare la propria abitazione e a trasferirsi in un piccolo appartamento a causa di uno spiacevole incidente. Avendo anche abbandonato gli studi e perso ogni sogno e aspettativa sul futuro, progetta di suicidarsi. La data da lui scelta è quella della proiezione dell’ultimo episodio della sua serie preferita. Prima che arrivi il giorno agognato, però, una misteriosa malattia comincia a diffondersi in tutto il paese. Per Hyun, il vero inferno è appena cominciato.

