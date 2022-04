Sweet Paprika 3 in arrivo il 20 aprile: la storia di Mirka Andolfo si conclude a Napoli

Mirka Andolfo è una delle fumettiste italiane di nuova generazione più famose. Da anni ormai è sulla cresta dell'onda e può vantare in bacheca tanti premi e collaborazioni di rilievo. Con Sweet Paprika sta preparando un anime, ma intanto continuano i lavori anche sul fumetto pubblicato da Star Comics.

Con i primi due volumi ormai pubblicati, è il momento di chiudere la storia con Sweet Paprika 3. In una storia che mescola ancora una volta dolcezza e piccantezza, i suoi personaggi si ritroveranno a Napoli per chiudere il cerchio. E anche l'autrice si ritroverà nella stessa città per presentare il volume e partecipare a un evento speciale.

Sweet Paprika 3 arriverà in fumetteria e libreria il 20 aprile 2022, alla vigilia del Napoli Comicon 2022, in tre edizioni: la versione sweet classica, la versione sweet con sovraccoperta disegnata da Derrick Chew e infine una versione hot consigliata a un pubblico più maturo. Le sorprese non finiscono qui dato che durante la fiera sarà possibile assaggiare una pizza molto particolare. Star Comics e Gino Sorbillo presentano infatti la pizza in stile Star alla paprika pensata dal famoso artista pizzaiolo napoletano e che sarà possibile assaggiare nell'area PizzaCon del Comicon.

E anche se questa storia si chiude in Italia, Sweet Paprika festeggia anche l'inizio della sua avventura in Giappone, paese nel quale sarà pubblicata la serie.