Sweet Paprika: all'anime di Mirka Andolfo si unisce un ex di Netflix

I nomi che ruotano intorno al progetto internazionale Sweet Paprika di Mirka Andolfo sono davvero tanti e di spessore. C'è Gabriele Pennacchioli, vincitore dell'Emmy Award 2019 per la serie di Netflix Love, Death and Robots, e Tommaso Triolo, famoso per aver firmato i testi del gruppo napoletano dei The Jackal.

Ci sono poi in azione anche Arancia Studio e Grey Ladder Productions, ma un nuovo nome di grande spessore sta per aggiungersi alla produzione di Sweet Paprika. L'ex vice presidente di Netflix Erik Barmack si unirà insieme alla sua casa di produzione, la Wild Sheep Content, alla produzione del progetto animato di Mirka Andolfo.

Erik Barmack è famoso per il suo contributo a tante serie europee e internazionali, avendo supervisionato The Witcher, La Casa de Papel, The Rain, Dark e Sacred Games. Dopo aver lasciato Netflix, si è occupato con la sua casa di produzione Wild Sheep Content della serie animata Queens, insieme all'artista franco-africana Nicholle Kobi, e del live action del famoso videogioco Yakuza.

La commedia romantica di Mirka Andolfo ha incantato Barmack, che lo ritiene un progetto affascinante, attuale e divertente. Anche l'autrice si è detta entusiasta e onorata di poter lavorare con un personaggio del suo calibro e con la sua visione. Per il progetto sono state rivelate anche una locandina e diverse immagini che potete trovare nella galleria in basso.



Intanto Sweet Paprika si prepara al debutto fumettistico, che in Italia arriverà il prossimo anno grazie a Star Comics.