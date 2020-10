Sweet Paprika: il nuovo lavoro di Mirka Andolfo diventa un fumetto per Star Comics

Mirka Andolfo è un'autrice italiana che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni grazie a un fumetto come Sacro/Profano. Si è fatta poi spazio in altre opere e collaborazioni, dando inizio ad un importante lavoro con Sweet Paprika, un progetto crossmediale che ha visto i natali quest'anno.

Il prodotto d'animazione, sviluppato oltre che da Mirka Andolfo anche da Gabriele Pennacchioli (vincitore dell'Emmy Award 2019 per Love, Sex and Robots) e Tommaso Triolo (scrittore per The Jackal) con Arancia Studio e Grey Ladder Productions, è una fiaba urbana a tinte sexy che unisce diavoli e angeli in un unico mondo.

Sweet Paprika però diventerà anche un fumetto. L'annuncio è di Star Comics durante il Lucca Changes 2020: durante l'evento che quest'anno si tiene esclusivamente in streaming, l'editore ha annunciato che nel 2021 Sweet Paprika entrerà a far parte del proprio catalogo. Mirka Andolfo si è detta entusiasta di poter lavorare con Edizioni Star Comics, oltre che con Image e Glénat che porteranno in altri paesi Sweet Paprika, e ha aggiunto che questo è uno dei lavori in cui si notano di più le influenze del fumetto nipponico. Sweet Paprika sarà una serie composta da due volumi totali e sarà pubblicata in primavera 2021.

Recentemente Mirka Andolfo si è anche occupata di Punchline, oneshot annunciato pochi mesi fa e che sarà pubblicato negli USA il prossimo 10 novembre.