Sweet Paprika: ci siamo, la nuova serie di Mirka Andolfo in Italia ha una data d'uscita

Mirka Andolfo, talentuosa autrice tutta italiana che ha raggiunto una popolarità internazionale, torna in libreria con la sua nuova serie intitolata Sweet Paprika che debutterà nei prossimi mesi al fianco di Edizioni Star Comics. Ecco cosa dovete sapere sulla nuova serie dalla fuumettista nostrana.

Abbiamo avuto modo di conoscere Mirka Andolfo già nel 2013 grazie al fumetto Sacro/Profano, oggi reperibile per mezzo di un omnibus a cura di Edizioni BD. Lo scorso ottobre l'editore Star Comics annunciò l'arrivo di Sweet Paprika durante il corso del 2021, ma solo nelle ultime ore ha svelato la data d'uscita della nuova opera tra gli scaffali. Ebbene, dunque, la serie che "affronta la libertà femminile con ironia e piccantezza" sarà acquistabile già in fumetteria dal prossimo 19 maggio in 4 differenti versioni e suddivise in "sweet", la variante più sobria, e "hot", secondo le seguenti modalità:

SWEET PAPRIKA - Volume 1

Edizione Sweet 15x21 cm, cartonato, bicromia, 112 pp, € 11,90

Edizione Sweet - Variant cover (esclusiva fumetterie) 15x21 cm, cartonato, bicromia, 112 pp, € 13,90

Edizione Hot 15x21 cm, cartonato, bicromia, 112 pp, € 11,90

Edizione DeLust (esclusiva fumetterie) 21x28 cm, cartonato, bicromia e colori, 128 pp, € 100

Astra, l'etichetta italiana di Star Comics che pubblicherà il fumetto, spiega la trama di Sweet Paprika con la descrizione che qui segue: Protagonista della storia è Paprika, giovane e determinata diavoletta di successo: maniaca del lavoro, è sicura di sé, inarrestabile, persino temuta. Ma, nella vita privata (e sentimentale), la situazione è molto diversa: dietro la “scorza” dell’inscalfibile workaholic, Paprika nasconde un animo insospettabilmente fragile, che rischia sempre più di crollare, a causa di relazioni interpersonali (e fisiche) inesistenti. Un avvenimento inaspettato e lo strampalato angelo Dill potrebbero stravolgere la sua noiosa e poco speziata esistenza."



