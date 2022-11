Sweet Reincarnation: ecco l'anime dalla novel fantasy di Nozomu Koryu

I palinsesti 2023 ospiteranno una lunga serie di adattamenti anime di light novel fantasy. Tra questi troverà spazio anche Sweet Reincarnation, l’anime tratto dal romanzo di Nozomu Koryu. Ecco i primi dettagli sull’annuncio ufficiale.

L’anno prossimo arriverà Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill, il primo isekai di Studio MAPPA, ma non solo. Attraverso una nota rilasciata sui propri profili social, l’editore TO Books festeggia il raggiungimento delle 850.000 copie vendute di Sweet Reincarnation. Il traguardo è stato celebrato annunciando ufficialmente la trasposizione anime televisiva dell’opera.

La serie di novel è stata lanciata sul sito web Shosetsu ni Naro nel febbraio del 2015, con TO Books impegnata nella pubblicazione dei volumetti che vantano le illustrazioni di Yasuyuki Shuri. Il grande successo dei romanzi, di cui sta per debuttare il 21° volumetto, ha portato a un adattamento manga firmato da Nico Nico Seiga e, come recentemente annunciato, a un prossimo adattamento anime.

La trama di Sweet Reincarnation segue le vicende di Pastry Mille Morteln, un bambino di nove anni su cui grava l’eredità del sogno di suo padre. Pastry è però anche la reincarnazione di un pasticciere insoddisfatto. Mentre sogna di potersi godere dolci prelibatezze, deve prima imparare a combattere, a controllare i suoi poteri magici e a difendere il suo villaggio dai banditi. Eppure, ciò che vuole davvero è preparare una torta di mele perfetta. Vi ricordiamo che nel 2023 debutterà anche l’anime isekai Reborn to Master the Blade: From Hero-King to Extraordinary Squire.