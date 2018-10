Sword Art Online: Alicization, ammiriamo Kirito e Asuna in versione Gun Gale Online!

Come ogni mese, quest’oggi sono trapelate in rete le prime illustrazioni pubblicate sul nuovo numero della magazine nipponico Newtype, che proprio questo mese ha giustamente dedicato due pagine a uno degli anime più attesi della stagione corrente: Sword Art Online: Alicization.

Visionabile in calce all’articolo, l’illustrazione ci permette di ammirare Kirito e Asuna in versione Gun Gale Online, ossia gli avatar che i due giocatori veterani utilizzano nel VRMMORPG esplorato nella prima parte di Sword Art Online II. Poiché GGO è un mondo governato dalle armi da fuoco e non dai classici strumenti di morte utilizzati da Kirito e compagni, entrambi gli eroi di SAO hanno stavolta adottato delle sceniche spade laser, capaci addirittura di deviare i proiettili nei nemici.



Sebbene Kirito, in Sword Art Online II, sia stato l’unico personaggio del cast originale a mettere piede su GGO, il primo episodio di Sword Art Online: Alicization ha finalmente condotto anche Asuna e tutti gli altri componenti della vivace combriccola nell’affascinante mondo virtuale in cui abbiamo conosciuto Sinon. Per l’occasione, la ragazza sfoggia un look più moderno e al contempo aggressivo del solito, risultando anche piuttosto risoluta.

Come i fan ricorderanno, nella seconda metà di Sword Art Online II Asuna era stata vittima di una temporanea crisi personale, un momento di incertezza superato solo dopo aver incontrato e perso la piccola Yuuki. A giudicare da quanto visto in Alicization, sembra però che la ragazza sia finalmente tornata quella di sempre: quella che, appunto, ha guidato una gilda d'avanguardia nel mortale SAO.

Vi ricordiamo che i nuovi episodi di Sword Art Online: Alicization vengono trasmesso in simulcasta sulla piattaforma di streaming gratuita e legale VVVVID, che ogni sabato ce ne propone una puntata con sottotitoli in italiano.