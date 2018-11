Sword Art Online: Alicization, ammiriamo le nuove illustrazioni dedicate a Sinon e Asuna

Come ogni settimana, le riviste nipponiche hanno dedicato diverse pagine a uno degli anime più seguiti di questa stagione televisiva, Sword Art Online: Alicization, permettendoci di ammirare alcune illustrazioni dedicate ai suoi indiscussi protagonisti.

Visionabili in calce all’articolo e tratte stavolta dal mensile nipponico Newtype edito da Kadokawa Shoten, le quattro pagine incriminate ci mostrano le versioni di Gun Gale Online di Sinon e Asuna, giocatrice approdata su GGO proprio nel primissimo episodio di Sword Art Online: Alicization. Mentre la prima impugna il suo fucile di precisione, la nota spadaccina di Aincrad sfoggia una spada laser come quella utilizzata, nella seconda stagione, dal fidanzato Kirito.



Le altre pagine, invece, ci mostrano le versioni “reali” (quindi offline) di Asuna Yuuki e Kazuto Kirigaya - l’alter ego di Kirito. Come i fan sapranno, il ragazzo è stato recentemente vittima di una letale aggressione: assalito da un ex-componente della gilda Laughing Coffin, Kirito ha rischiato la morte quando gli è stata iniettata una sostanza capace di arrestare il suo cuore.



Soccorso appena in tempo, il ragazzo non è più in pericolo di vita, ma poiché potrebbe aver riportato dei gravi danni cerebrali, Kikuoka ed il suo staff hanno preferito collegarlo al cosiddetto Soul Translator, affinché la macchina sperimentale possa guarirlo. Nel frattempo, la mente del ragazzo sta vagando nella nuova realtà virtuale nota come Underworld.



Trasmesso in Giappone dallo scorso 6 ottobre, Sword Art Online: Alicization è visiionabile sulla piattaforma di streaming VVVVID, che ogni sabato ce ne propone un nuovo episodio con sottotitoli in italiano. Per maggiori informazioni sulla serie, vi proponiamo di seguito la sinossi ufficiale della nuova stagione.

“‘Dove sono…?’



Senza nemmeno rendersene conto, Kirito si è tuffato in un mondo virtuale epico e fantastico. Con solo un torbido ricordo di quello che gli è successo prima ancora di entrare, inizia a girovagare alla ricerca di indizi. Si imbatte così in un enorme albero nero come la pece - il Gigas Cedar - dove incontra un ragazzo.



‘Mi chiamo Eugeo. Piacere di conoscerti, Kirito.’



Sebbene questi sia un residente del mondo virtuale - dunque un NPC - il ragazzo mostra la stessa gamma di emozioni che caratterizza qualsiasi essere umano. Mentre Kirito si lega a Eugeo, continua a cercare un modo per uscire da questo mondo. Nel frattempo, nel profondo rammenta un certo episodio. Ricorda le corse attraverso le montagne che era solito fare assieme a Eugeo da bambino.. Un ricordo che non dovrebbe affatto avere... E in questo ricordo, vede qualcuno diverso da Eugeo: una giovane ragazza bionda. Il suo nome è Alice. Ed è un nome che non dovrà mai essere dimenticato...”