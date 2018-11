Sword Art Online: Alicization, anche Kirito ha finalmente ottenuto una nuova spada!

Giocatore ormai veterano dei VRMMORPG, il protagonista di Sword Art Online è sempre stato caratterizzato da un equipaggiamento appariscente e rigorosamente dalle tinte scure. A ragion veduta, poteva l'eroico Kirito, nel corso di Sword Art Online: Alicization, non procurarsi una nuova spada con le suddette carettistiche?

Trasmesso sul circuito televisivo nipponico e sulla piattaforma di streaming VVVVID lo scorso sabato, il nuovo episodio di Sword Art Online: Alicization ha visto l’eroe procurarsi la sua prima, vera spada di Underworld. Collegato al cosiddetto Soul Translator in seguito ad una terribile aggressione subita nel mondo reale, Kirito si è ritrovato infatti intrappolato all’interno di una nuova realtà virtuale e sta cercando di trovare una via di fuga.



Dopo un anno di addestramento nell’accademia speciale per spadaccini, l’eroe ha acquisito una spada che ricorda molto il suo storico armamentario; tuttavia, la nuova lama è fatta con un materiale molto più denso del solito. Sebbene Kirito non abbia ancora dato un nome alla sua nuova spada, questa è già stata descritta come una mostruosità dal suo fabbro, che appunto l’ha fornita utilizzando i materiali ottenuti da un albero apparentemente indistruttibile.



Nonostante il peso eccessivo dell’arma, Kirito è riuscito ad agitarla senza problema, ragion per cui il fabbro ha deciso di donagliela gratuitamente. Le regole di Underworld, infatti, stabiliscono che il ragazzo abbia ottenuto un livello di “Controllo” sufficientemente alto per impugnare e maneggiare correttamente lo strumento. I fan non conoscono ancora le statistiche dell’arma, ma Kirito ha dimostrato di riuscire già a utilizzarla per sferrare combo di almeno cinque colpi, cosa che invece non gli era riuscita quando aveva provato a usare la spada di Eugeo (la Blue Rose Sword).



Siete ansiosi quanto noi di vedere in azione la nuova spada dell’eroe? Ricordiandovi che Sword Art Online: Alicization è trasmesso ogni sabato sulla piattaforma di streaming gratuito e legale VVVVID, che ogni fine settimana ci propone un nuovo episodio con sottotitoli in lingua italiana. Di seguito vi proponiamo infine la sinossi ufficiale della serie televisiva.

“‘Dove sono…?’



Senza nemmeno rendersene conto, Kirito si è tuffato in un mondo virtuale epico e fantastico. Con solo un torbido ricordo di quello che gli è successo prima ancora di entrare, inizia a girovagare alla ricerca di indizi. Si imbatte così in un enorme albero nero come la pece - il Gigas Cedar - dove incontra un ragazzo.



‘Mi chiamo Eugeo. Piacere di conoscerti, Kirito.’



Sebbene questi sia un residente del mondo virtuale - dunque un NPC - il ragazzo mostra la stessa gamma di emozioni che caratterizza qualsiasi essere umano. Mentre Kirito si lega a Eugeo, continua a cercare un modo per uscire da questo mondo. Nel frattempo, nel profondo rammenta un certo episodio. Ricorda le corse attraverso le montagne che era solito fare assieme a Eugeo da bambino.. Un ricordo che non dovrebbe affatto avere... E in questo ricordo, vede qualcuno diverso da Eugeo: una giovane ragazza bionda. Il suo nome è Alice. Ed è un nome che non dovrà mai essere dimenticato...”