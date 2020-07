Sword Art Online: Alicization, l'anime è tra i più attesi della stagione estiva

Dopo la notizia dell'arrivo di Sword Art Online: Alicization 2, vi segnaliamo anche questo sondaggio tra gli appassionati di animazione giapponese, che hanno votato la serie più attesa della stagione estiva.

Ad esprimere le loro preferenze sono gli utenti del servizio streaming dAnime Store, sito di proprietà del colosso mobile NTT Docomo. La scelta era tra 36 diverse opere, che debutteranno nel corso dell'estate, che hanno ricevuto più di 100 mila voti. A risultare vincitore è stato l'anime Re: Zero - Starting Life In Another World, giunto alla seconda stagione e che è stata la prima scelta di 14 mila utenti. In seconda posizione, con 11 mila voti, troviamo Sword Art Online: Alicization - War of the Underworld, anche lui rimandato a causa dell'emergenza Coronavirus e che ritornerà in onda stasera, sabato 4 luglio in versione simulcast su VVVVID. La Top 5 è quindi composta dai rimanenti titoli: My Teen Romantic Comedy SNAFU Climax, A Certain Scientific Railgun T e dalla seconda stagione di Fire Force.

Infine, se siete grandi appassionati della storia di SAO, vi segnaliamo questa notizia riguardo ad una nuova action figure di Sword Art Online: Alicization - War of the Underworld 2 dedicata al personaggio di Asuna con un design inedito e molto originale.