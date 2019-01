Sword Art Online: Alicization annuncia una deliziosa collaborazione con TOWER RECORDS CAFE

A poche ore dal lancio della seconda parte della sua trasposizione, Sword Art Online: Alicization ha ufficializzato la collaborazione del brand con una nota catena di caffetterie, la TOWER RECORDS CAFE, che distribuirà nei suoi punti vendita bevande e cibi dedicati alla serie.

Sword Art Online: Alicization ha concluso la sua prima metà con un crescendo di drammaticità e tematiche forti (basti pensare alla scena dello stupro che tanto a fatto discutere), ed è pronta a far debuttare la prima puntata della seconda parte di questa acclamata trasposizione tra pochi giorni, promettendo grandi cose anche dalle prossime puntate.

A conferma del successo che l'adattamento sta riscuotendo, in special modo in Giappone, poche ore fa è stata annunciata l'ufficializzazione dell'accordo commerciale tra Sword Art Online: Alicization e la TOWER RECORDS CAFE, una nota azienda che si occupa di ristorazione. Secondo quanto apprendiamo dalle informazioni diffuse, il piano è quello di servire ai clienti di determinati esercizi a Tokyo, Hokkaido e Osaka dei piatti e delle bevande ispirate all'opera in questione, con merchandise e gadget a tema.

Il periodo è quello che va dal 24 gennaio al 4 marzo, e, ordinando un piatto dal menù o una combinazione dei suddetti, si potranno ricevere prodotti come carte plastificate, stickers, spille, portachiavi, tazze, magliette o calamite. Chi dei fan di Sword Art Online: Alicization non desidererebbe mangiare un "Sandwich from Alice" o un "Kirito and Sortiliena's pasta plate"? Senza contare tutte le splendide granite ispirate ai personaggi, di cui potete vedere alcuni esempi in calce alla notizia.

Ricordiamo che Sword Art Online: Alicization è disponibile per lo streaming legale e gratuito su VVVVID, dove riprenderà, con la seconda parte, il prossimo 12 gennaio alle 21:00. Ecco la sinossi che fornisce la stessa piattaforma:

"Kirito spalanca gli occhi e la domanda che gli sale alle labbra è piuttosto familiare: “Dove mi trovo?” Come altre volte, Kirito è entrato in un mondo parallelo ma stavolta ha perso i ricordi che precedono il tanto familiare “LINK START”. Muovendosi in questo nuovo mondo arriva all’ombra di un maestoso albero dove incontra un ragazzino, Eugeo. Stranamente, Eugeo dimostra più emozioni e sensibilità di un comune NPC scatenando in Kirito ulteriori domande e ricordi sopiti…"