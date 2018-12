Sword Art Online: Alicization, annunciati i titoli delle due nuove theme songs

La notizia viene direttamente dal sito ufficiale della serie animata de Sword Art Online: Alicization. Poche ore fa è stato annunciato finalmente chi sarà a comporre le nuove colonne sonore della serie animata.

Le novità per questa nuova serie animata non sembrano finire. Infatti poche ore fa è stato comunicato che sarà ASCA ad occuparsi della nuova opening de Sword Art Online: Alicization, dal titolo "Resister". Per quanto riguarda la sigla di chiusura, ritroviamo ReoNa con "Forget-me-not". Entrambe le canzoni saranno presentate per la prima volta nell'episodio che andrà in onda il 12 gennaio prossimo.

Già in passato le due cantanti hanno avuto modo di eseguire le sigle di diversi anime. In particolare ricordiamo la seconda sigla finale dell'anime Fate / Apocrypha e la seconda sigla di apertura e prima di chiusura di Grancrest senki (Record of Grancrest War) per la cantante ASCA.

ReoNa ha collaborato in precedenza con Sword Art Online, in particolare ricordiamo diversi temi musicali dal titolo "Kanzaki Elsa con ReoNa" per la serie Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online.

Ricordiamo che Sword Art Online: Alicization è stato presentato in Giappone per la prima volta sul piccolo schermo il 6 ottobre scorso ed attualmente è disponibile in streaming su Crunchyroll, Hulu e FunimationNow. La serie sta adattando l'intero arco narrativo "Alicization" dei romanzi originali di Reki Kawahara. Che ne pensate sino ad oggi di questa nuova serie dello studio A-1 Pictures? Vi sta piacendo?