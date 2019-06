Sword Art Online: Alicization, in arrivo una nuova edizione limitata con tanto di booklet!

Sword Art Online è, ad oggi, uno degli anime più famosi al mondo. Dopo una seconda stagione altalenante e un’ottima terza stagione, l’adattamento del lavoro di Reki Kawahara ha ottenuto buoni risultati nei cinema con il film Ordinal Scale, confermando la sua posizione sul podio degli isekai più riusciti di tutti i tempi.

Alicization in particolare comunque, è sempre stato definito dai fan dell'opera come il miglior arco narrativo della light novel. La terza stagione ha coperto la prima metà della storia ed è riuscita a riconquistare i fan anche grazie all'enorme lavoro profuso dai ragazzi di A-1 Pictures, che sotto la guida di Manabu Ono hanno assicurato un'altissima qualità nelle animazioni.

Per rivivere la terza parte della saga esistono diversi modi, ma i collezionisti saranno contenti di sapere che lo store online di Dynit metterà a disposizione da luglio una nuova edizione limitata, con tanto di booklet da 32 pagine. Potete trovare il link di presentazione della limited box in calce all'articolo.

Per quanto riguarda la nuova stagione infine, programmata per ottobre 2019 e chiamata Sword Art Online Alicitazion: War of Underworld, sembra che si avranno finalmente delle nuove informazioni durante l’evento dedicato a SAO dell'Anime Expo di Los Angeles.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati a questa nuova edizione? Non mancate di farcelo sapere qui sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a questa meravigliosa artwork di SAO dedicata ad Alice.