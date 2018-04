Sword Art Online: Alicization, un artwork celebra le nozze tra Kirito e Asuna!

In Rete è stato diffuso un bellissimo artwork in cui Kirito e Asuna, protagonisti di Sword Art Online... convogliano a nozze! Niente paura, non si tratta di spoiler relativi alla terza stagione dell'anime, Alicization, ma rientra in una lunga tradizione commerciale

Per chi non lo sapesse, infatti, ogni anno in Giappone si festeggia il "June Bride": si tratta di un'antica tradizione secondo la quale è di buon auspicio sposarsi nel mese di giugno per garantire la futura felicità della coppia. Probabile che la credenza era dovuta, anticamente, alla stagione delle piogge che cade proprio nelle prime tre settimane di giugno - per la serie, sposa bagnata sposa fortunata - e la tradizione è perdurata fino ai giorni nostri.

Per questo, ogni anno, i prodotti di merchandise del mondo dell'intrattenimento nipponico dedicano uno spazio commerciale a una coppia di noti protagonisti relativi al mondo degli anime e dei manga: il duo che è stato scelto per quest'anno vede proprio Kirito e Asuna, che ritroveremo in Sword Art Online: Alicization - la terza stagione dell'anime televisivo - alla fine del 2018.

Potete ammirare l'artwork in calce all'articolo. Intanto, vi ricordiamo che su VVVVID in queste settimane è partito l'anime spin-off di Sword Art Online, intitolato Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online. Voi lo state seguendo?