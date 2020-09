Sword Art Online: Alicization, Asuna versione Goddess Stacia prende vita in questo cosplay

Dopo il finale di Sword Art Online: Alicization, i numerosi fan della saga nata da un'idea di Reki Kawahara hanno iniziato a condividere fan art e cosplay dedicati ai personaggi della serie. In questa notizia vi segnaliamo quello incentrato su Asuna.

In calce alla notizia potete trovare le tre foto condivise sul suo account Instagram da Hansonge, cosplayer coreana che ha deciso di ricreare il look di Asuna. In particolare si tratta della versione vista nelle puntate di War of Underworld, dove è comparsa in una versione che ha subito convinto tutti gli appassionati dell'anime tratto dalla celebre visual novel. Nel post sono presenti numerosi commenti, in particolare i fan sono sorpresi dall'elevata qualità del costume e dallo sfondo delle foto, che rendono la cosplayer molto simile alla controparte animata.

Ricordiamo che nei giorni scorsi è stato annunciato un nuovo anime del franchise, intitolato Progressive e che ci mostrerà alcuni degli eventi mai visti durante la prima stagione della storia di Kirito e Asuna. In attesa di ulteriori informazioni a riguardo, vi segnaliamo questa intervista all'autore di Sword Art Online: Alicization, in cui discute dell'influenza che hanno avuto le serie anime sul suo lavoro, oppure ecco un simpatico easter egg presente nella puntata finale di Alicization.