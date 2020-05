Sword Art Online: Alicization, l'autore conferma la nuova data di uscita dell'anime

Durante un live stream sul canale YouTube di Dengeki Online, l'autore di Sword Art Online Reki Kawahara e la produttrice di Aniplex Masami Niwa hanno confermato il periodo di uscita della seconda parte di stagione di SAO: Alicization - War of Underworld. L'anime era stato rinviato il mese scorso per problemi legati alla pandemia Coronavrus.

I due, intervistati per l'occasione insieme all'editor della serie originale Kazuma Miki e al produttore di Bandai Namco Entertainment Yousuke Futami, hanno confermato che la produzione di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld 2 è terminata e che la serie tornerà nel mese di luglio 2020. Nello stesso periodo, usciranno anche la terza stagione di Oregairu e Re: Zero 2.

L'autore ha poi ripreso le parole pronunciate poche settimane fa dal direttore delle animazioni di A-1 Pictures Gou Suzuki, ringraziando i fan per la pazienza e consigliando a tutti di rimanere a casa. Sempre a questo proposito, il sito ufficiale dedicato all'opera ha pubblicato poco fa l'immagine visibile in calce, in cui Eugeo dà lo stesso consiglio al protagonista Kirito.

E voi cosa ne pensate? State aspettando la nuova stagione? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che potrete vedere tutti i nuovi episodi con i sottotitoli in italiano su Amazon Prime Video.