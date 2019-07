Sword Art Online: Alicization, condivisi il nuovo teaser e key visual

Sword Art Online: Alicization sta per tornare con la seconda parte dell'apprezzata terza stagione. Nonostante dobbiamo aspettare ancora qualche mese, negli ultimi giorni si sta parlando molto della serie, di cui sono state condivise online una nuova key visual e un nuovo teaser trailer, che ci anticipano l'atmosfera scura dei nuovi episodi.

In occasione dell'Anime Expo 2019 di Los Angeles, il regista ha avuto occasione di parlare delle difficoltà incontrate durante il doppiaggio che non sembrano essersi fermate lì, in quanto anche il designer ha di recente detto la sua riguardo le sfide incontrate durante la produzione.

Tuttavia, la note fonte di informazioni anime, Moetron News, ha condiviso su Facebook la bellissima key visual raffigurante Kirito, Alice e Asuna e un nuovo teaser trailer che trovate invece nel link all'interno del post.

Nel teaser è possibile avere un'anteprima dei personaggi e della serietà di questa seconda parte, che ricordiamo coprirà l'arco narrativo "War of Underworld", in cui assisteremo ad Alice alle prese con il tentativo di riunire forze in grado di combattere l'invasione in arrivo dal Dark Territory.

Vi ricordiamo inoltre che Sword Art Online: Alicization - War of Underworld tornerà per concludere l'arco narrativo dedicato alla storia di Alice nel mese di ottobre 2019, mentre vi ricordiamo che era già stato pubblicato un teaser dei nuovi episodi.