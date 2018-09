Sword Art Online: Alicization, Crunchyroll ufficializza i Paesi in cui trasmetterà l'anime

Qualche tempo fa vi avevamo ufficializzato il fatto che Crunchyroll avesse acquisito i diritti per trasmettere in streaming Sword Art Online: Alicization. Ora la piattaforma ha ufficializzato i Paesi in cui verrà effettuato il simulcast.

Avevamo paventato, qualche giorno fa, la possibilità che la terza serie anime di SAO potesse venire trasmessa anche in Italia sotto l'egida del palinsesto italiano di Crunchyroll, ma sembra proprio che non sarà così. La compagnia ha infatti ufficializzato i Paesi in cui verrà effettuato il simulcast della produzione di A-1 Pictures.

Sword Art Online: Alicization verrà trasmesso su Crunchyroll in Nord America, America Centrale, Sud America, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Irlanda. L'Italia, a quanto pare, non figura tra i progetti della piattaforma.

I fan nostrani della serie, però, non dovrebbero temere troppo per conoscere il destino della serie per quanto riguarda il simulcast italiano: questa notizia ci permette di ipotizzare che sarà nuovamente VVVVID, in collaborazione con Dynit, a occuparsi dell'adattamento in contemporanea di Alicization. La piattaforma streaming e l'editore, infatti, hanno già effettuato un'operazione simile con Sword Art Online e Sword Art Online II nei mesi scorsi.

L'annuncio, insomma, dovrebbe essere solo questione di tempo e attendiamo ulteriori comunicazioni ufficiali per confermarlo o smentirlo.