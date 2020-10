Sword Art Online: Alicization è davvero il miglior arco narrativo della serie?

Sword Art Online: Alicization si è concluso dopo due lunghissime stagioni, e a quanto pare dovrà passare un bel po' prima del ritorno in scena di Kirito, Asuna ed Alice. In attesa dell'uscita della prossima stagione però, possiamo finalmente tirare le somme e rispondere alla domanda: che tipo di arco narrativo è stato quello di Alicization?

Come molti di voi sapranno, Sword Art Online è sempre stato aspramente criticato da una larga parte di fan per diverse motivazioni, prima tra tutte la mancanza di originalità. Subito dopo la conclusione della Saga di Aincrad, ancora oggi una delle più apprezzate in assoluto, l'autore ha iniziato a prendersi sempre meno rischi e la posta in gioco è diventata praticamente inesistente.

Dopo una stagione e mezza passata tra ALO e GGO, in quella che probabilmente è stata la porzione di storia più debole in assoluto, Reki Kawahara ha dimostrato un'inaspettata maturità provando a rendere le cose più interessanti con Alicization, un mondo popolato da intelligenze artificiali con solo protagonista Kirito.

La prima metà della Saga di Alicization, raccontata nella Stagione 3, introduce decine di nuovi personaggi, tutti legati a doppio filo al nuovo mondo di gioco. La vita di ognuno degli abitanti è perennemente a rischio, e subito dopo il finale di stagione, il protagonista lascia la scena ad Alice e ai Cavalieri Integratori del Capitano Bercouli.

Complice anche il superbo lavoro svolto dagli animatori di A-1 Pictures, la terza e la quarta stagione di SAO hanno dato nuova verve all'anime, focalizzando l'attenzione sui nuovi personaggi e creando tensione in ognuna delle battaglie, anche con scene estremamente violente ed esplicite.

Naturalmente scegliere quale sia la Saga migliore tra Aincrad e Alicization rimane un'operazione complessa, e potrebbe diventarlo ancora di più dopo la trasmissione di Sword Art Online: Progressive, il nuovo anime in uscita tra il 2021 e il 2022. In tutti i casi, l'ultimo arco narrativo è indubbiamente riuscito a catturare l'attenzione dei fan, e riaccendere la passione in molti utenti che avevano abbandonato la serie.

E voi cosa ne pensate? Aincrad o Alicization? Fateci sapere la vostra lasciando un commento nel riquadro sottostante!