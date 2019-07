Sword Art Online: Alicization, il designer parla delle sfide incontrate

La terza stagione Sword Art Online: Alicization, è stata sicuramente una delle più apprezzate dai fan del franchise. Dopo aver riportato il nostro protagonista Kirito all'interno di un nuovo mondo virtuale, Underworld, a fianco del suo compagno Eugeo. Tuttavia, la realizzazione del nuovo mondo ha creato non pochi problemi al suo designer.

Solamente pochi giorni fa, il regista ha parlato delle difficoltà incontrate durante il doppiaggio. Date le grande aspettative dei fan verso la serie, c'è stata un grande quantità di pressione verso la nuova stagione.

Durante un'intervista, il regista della serie Manabu Ono e il character designer, nonché direttore dell'animazione, Shingo Adachi, hanno rivelato alcune delle loro più grandi sfide e difficoltà incontrate durante l'arco produttivo della serie.

Alla domanda riguardo i combattimenti con la spada della terza stagione, Ono ha rivelato che realizzarli è stato difficile considerando la quantità di spargimento di sangue rispetto alle passate stagioni.

"Una cosa diversa è che ci sono un sacco di lotte con la spada che si traducono in sangue versato e raffigurare ciò con un realismo appropriato per la televisione è stata una grande sfida ".

Va inoltre configurato che il compito generale di Ono per la stagione era di mostrare l'Underworld con un estetica pulita, "Il mio compito personale era di descrivere il mondo sotterraneo nel modo più bello possibile."

Le sfide di Adachi per la serie come character designer sono molto più sorprendenti, dato che la sua frustrazione era radicata nel fatto che la terza stagione era in gran parte concentrata sulle battaglie.

"La storia è continuamente ambientata nell'Underworld e la mia parte preferita di vestire i miei personaggi con i loro abiti quotidiani non ha opportunità e questo è stato motivo di frustrazione per me".

Infine, vi ricordiamo che di recente è stato pubblicato il teaser dei nuovi episodi di Sword Art Online: Alicization.