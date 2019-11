Sword Art Online: Alicization, tutti i dettagli sul 1° box Blu-ray/DVD in uscita a Natale

Ieri alle ore 21:00 è andata in onda su VVVVID la quinta puntata di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, la quarta stagione ufficiale dedicata alle avventure di Kirito e compagni. Oltre all'episodio sono state rivelate nuove informazioni sull'edizione home video, il cui debutto è atteso per il 25 dicembre. Scopriamo tutti i dettagli.

Secondo quanto svelato dal sito ufficiale, il primo box dedicato alla spettacolare serie tratta dal manga di Reki Kawahara debutterà nel giorno di Natale e conterrà i primi tre episodi. Il prezzo a primo achitto potrebbe spaventare un po', visto che stiamo parlando di 7800 yen per l'edizione Blu-ray (circa 65 euro) e 6800 yen per il DVD (circa 56 euro). Il pacchetto tuttavia comprenderà una serie di interessanti bonus, tra cui ricordiamo: una piccola intervista con il character designer Go Suzuki, un opuscolo di 12 pagine, dei commenti audio del cast e un CD musicale con l'OST suonata da un'orchestra sinfonica.

La cover, visibile in calce all'articolo, presenta un bellissimo ritratto con tutti i personaggi presenti in Alicization, compresi i nuovi villain introdotti nell'episodio tre. In totale i Volumi saranno otto, ognuno composto da tre episodi.

E voi cosa ne pensate? Vi piace questo box? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui vogliate saperne di più sull'anime invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro primo sguardo su War of Underworld.