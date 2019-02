Sword Art Online: Alicization, disponibile il trailer della puntata riassuntiva

Poiché il fine settimana risulta ormai dietro l’angolo, è stato recentemente diffuso in rete il trailer dell’episodio di Sword Art Online: Alicization che verrà appunto trasmesso il 16 febbraio 2019. Quella di questa settimana, tuttavia, sarà soltanto una puntata riassuntiva.

Come segnalato in precedenza, questa settimana Sword Art Online: Alicization ricapitolerà gli eventi più interessanti e sconvolgenti fra quelli proposti nei primi 18 episodi della serie, permettendo ai fan di ricordare cosa sia accaduto in precedenza, e offrendo ai ritardatari la possibilità di avvicinarsi per la prima volta alle drammatiche vicende della realtà virtuale nota come "Underworld".



Visionabile in calce all’articolo, il trailer ufficiale dell’episodio riassuntivo rivela infatti che questo ripercorrerà non solo le più recenti battaglie sostenute da Kirito e dall’amico Eugeo, ma anche l’infanzia dell’affascinante Alice, che dopo uno sfortunato incidente venne portata via da un Cavaliere Integratore e addirittura privata dei propri ricordi.

Vi ricordiamo infine che l'anime di Sword Art Online: Alicization è trasmesso in Italia dalla piattaforma di streaming gratuita e legale di VVVVID, che ogni sabato ce ne propone una nuova puntata. Tuttavia, similmente a quanto avvenuto per gli episodi riassuntivi di Stein;Gate 0 e Goblin Slayer, è molto probabile che la piattaforma decida di saltare completamente la puntata speciale.