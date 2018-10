Sword Art Online: Alicization, diversi easter egg di Fatal Bullet presenti nel 1° episodio

Sword Art Online è tornato recentemente con la 3° stagione e i fan hanno apprezzato il nuovo mondo virtuale proposto e il piccolo ritorno a Gun Gale Online. Il fan-service, però, non finisce qui. Nell’episodio vi è stato anche un cameo di alcuni personaggi del videogioco “SAO: Fatal Bullet”.

Con il ritorno a Gun Gale Online per il cast principale, i fan hanno potuto rivedere due dei personaggi principali di Sword Art Online: Fatal Bullet, Zeliska e Kureha. Gli eventi di Fatal Bullet non sono considerati canonici nella storia principale, ma, nonostante ciò, i creatori di Sword Art Online: Alicization hanno voluto realizzare questo piccolo cameo. Tutto ciò avrà sicuramente colpito i fan che seguono ogni iterazione della serie.

Oltre a questo vi sono stati diversi altri easter egg. Per esempio, in una scena, si può vedere il logo del videogioco in questione, mentre, in un’altra, in una classifica, sono riportati alcuni nomi come: Yamikaze, Musketeer X, Itsuki e Dyne.

Il videogioco è disponibile su PS4, Steam e Xbox One.

Attualmente Sword Art Online: Alicization è in simulcast su VVVVID. Di seguito potete trovare la sinossi del titolo:

“Kirito spalanca gli occhi e la domanda che gli sale alle labbra è piuttosto familiare: “Dove mi trovo?” Come altre volte, Kirito è entrato in un mondo parallelo ma stavolta ha perso i ricordi che precedono il tanto familiare “LINK START”. Muovendosi in questo nuovo mondo arriva all’ombra di un maestoso albero dove incontra un ragazzino, Eugeo. Stranamente, Eugeo dimostra più emozioni e sensibilità di un comune NPC scatenando in Kirito ulteriori domande e ricordi sopiti…”

Avete visto il primo episodio? Come vi è sembrato? Avevate notato questi easter egg?