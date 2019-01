Sword Art Online: Alicization domina le classifiche di gradimento nipponiche

L’ultimo numero del magazine Newtype ha recentemente rivelato che Sword Art Online: Alicization è attualmente in testa alla classifica di gradimento nipponica, spodestando il primato detenuto in precedenza dalla terza stagione di A Certain Magical Index.

Consultabile in calce all’articolo, la classifica attuale vede sul podio Sword Art Online: Alicization, SSSS.Gridamn e Vita da Slime, che in precedenza si erano piazzati rispettivamente al secondo, terzo e quinto posto. In quarta posizione troviamo l’immancabile ONE PIECE, seguito a ruota libera da A Certain Magical Index III, Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai (anche noto in patria come Seishun buta yarō), Detective Conan, Goblin Slayer, Golden Kamuy e Le bizzarre avventure di Jojo - Vento Aureo.

Come di consueto, Newtype ha pubblicato anche le classifiche di gradimento relative ai personaggi maschili e femminili degli anime attualmente in corso, conferendo altre due vittorie schiaccianti a Sword Art Online: Alicization. Il protagonista Kirito è stato infatti riconosciuto come il personaggio maschile attualmente più amato dal pubblico nipponico, seguito sul podio dall’amico Eugeo e da Tōma Kamijō, protagonista di A Certain Magical Index III. In quarta posizione troviamo invece Lelouch Vi Britannia di Code Geass, mentre in quinta vi è un agguerrito Goblin Slayer, protagonista dell’omonima serie già disponibile su VVVVID.



Per quanto concerne invece la classifica femminile, Asuna Yuuki, Alice Zuberg e Ronye Arabel da Sword Art Online: Alicization hanno conquistato rispettivamente la prima, seconda e terza posizione, mentre la cecchina Sinon si è piazzata “solo” quinta. La quarta posizione è stata infatti conquistata dalla spadaccina Saber di Fate/stay night, la quale conferma ancora una volta la propria grande popolarità.

Le suddette classifiche, di conseguenza, rappresentano l'ennesima conferma di quanto la più recente serie di Sword Art Online, nonostante qualche passo falso, sia riuscita a coinvolgere tanto i fan quanto i propri storici detrattori, proponendo loro una storia ben più intricata e coinvolgente delle precedenti. E voi, cosa ne pensate delle classifiche di gradimento nipponiche? Fateci conoscere le vostre attraverso i commenti!