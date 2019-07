Sword Art Online: Alicization, la doppiatrice di Alice parla dei nuovi episodi

Recentemente è stato diffuso online il primo teaser trailer di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, il proseguo della terza stagione dedicata all'isekai più famoso al mondo.

Uno dei principali punti di forza di Alicization, l'arco narrativo più apprezzato dai fan del lavoro di Reki Kawahara, è sicuramente rappresentato dall'introduzione di Alice Zuberg, la nuova compagna di avventure di Kirito.

Nella serie, Alice viene introdotta come una grande amica d'infanzia di Kirito e Eugeo. Dopo essersi persa lungo la strada per casa, la bambina si addentra erroneamente nel Territorio Oscuro, una zona confinante con il Mondo degli umani a cui è proibito l'accesso. Come pena per aver infranto il tabù, la ragazzina verrà così rapita da un Cavaliere dell'Integrità e privata dei propri ricordi. La terza stagione ha ricevuto il plauso del pubblico per la qualità delle animazioni e per la storyline, finalmente più complessa e intrigante.

Oggi, durante l'Anime Expo 2019, Ai Kayano (voce di Alice) ha svelato qualche dettaglio riguardo i primi episodi della nuova stagione. Durante un'intervista, Kayano ha affermato quanto segue: "La storia diventerà molto intensa. Quasi spaventosa. Ma nonostante tutto non vedo l'ora di vederla".

A seguire, anche il producer Masami Niwa ha risposto a qualche domanda, rivelando che durante i primi episodi i fan avrebbero fatto i conti con un Kirito "In difficoltà, anche per via di alcuni problemi di salute". A che tipo di problemi si riferisca lo scopriremo solo del prossimo ottobre, durante la messa in onda il primo episodio di War of Underworld.

E voi cosa ne pensate? Le premesse vi sembrano interessanti? Fatecelo sapere nei commenti, e se non l'avete ancora fatto non perdete l'occasione di dare un'occhiata a questa splendida action figure dedicata ad Alice!