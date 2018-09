Sword Art Online: Alicization, ecco il nuovo trailer della terza serie anime di SAO

Nelle ultime ore è stato diffuso un nuovo trailer per Sword Art Online: Alicization, la terza serie anime di SAO a cura di A-1 Pictures che debutterà sulle reti televisive nipponiche il prossimo 6 ottobre.

La clip video è stata diffusa dal sito ufficiale del franchise e presenta la opening theme della serie, intitolata "Adamas" ed eseguita LiSA; nel trailer è possibile anche ascoltare uno stralcio della sigla di chiusa dell'anime, che si intitola "Iris" ed è eseguita da Eir Aoi.

È stato anche dichiarato che l'anime sarà composto di ben 4 cour narrativi, di cui ogni blocco dovrebbe comprendere circa 12 episodi. Non è ancora chiaro se Sword Art Online: Alicization, così facendo, sarà diviso in stagioni o archi narrativi, né se la messa in onda prevede la trasmissione consecutiva di tutti gli episodi o se prevederà delle pause.

Sappiamo, però, che il primo episodio consisterà in uno speciale di un'ora e mezza e che il prossimo 15 settembre sarà presentato in anteprima in Giappone nel corso di un evento, al quale seguiranno una serie di eventi per la premiere in altri Paesi del mondo.

La trasmissione in TV inizierà in Giappone il 6 ottobre su Tokyo MX, Tochigi TV, Gunma TV, BS11, e MBS, prima di approdare il 9 ottobre anche su TV Aichi.