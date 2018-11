Sword Art Online: Alicization, ecco la sinossi e le preview dell'episodio 6

La serie anime Sword Art Online: Alicization sta per vedere pubblicato il suo sesto episodio, e ora gli appassionati potranno scoprire cosa li aspetta, grazie alla sinossi, alle immagini e al video preview dell'episodio.

Da domani, sabato 10 novembre alle 21:00, su VVVVID sarà pubblicato il sesto episodio della terza serie di Sword Art Online, intitolata per l'occasione Sword Art Online: Alicization. Questa sesta iterazione si intitolerà "Project Alicization", e sembra proprio che abbia tutte le intenzioni di svelare molte delle verità nascoste dietro al misterioso "Soul Translator" e alla "Ocean Turtle" che lo ospita.

Ricordiamo che la stagione si è aperta con il protagonista indiscusso, Kirito, in coma dopo aver ricevuto un colpo quasi mortale. Il giovane è rimasto senza battito cardiaco per cinque minuti, cosa che rischia di minarne per sempre la salute psicofisica. Il sedicente Kikuoka ha convinto la famiglia a portarlo in un centro specializzato, che si è poi rivelato fittizio in seguito alle indagini di Asuna, che ha scoperto appunto la struttura e il sistema sopracitati, di cui ora intende conoscere il funzionamento.

Ecco quindi quella che è la sinossi ufficiale della sesta puntata in arrivo.

"Asuna, che si è infiltrata nella struttura di ricerca del Rath conosciuta come "Ocean Turtle", chiede senza perdere tempo a Kikuoka in che condizioni si trovi il suo amico Kirito. A questa domanda, Kikuoka rivela in cosa consiste il trattamento che sta subendo Kirito con l'ausilio del "Soul Translator" all'interno dei laboratori della "Ocean Turtle".

Rinko, che si è infiltrata con Asuna, chiede a Kikuoka perchè l'abbia invitata alla Ocean Turtle. Quest'ultimo allora, rivela lo scopo magnificente che si cela dietro al "Soul Transletor", e si tratta di qualcosa di veramente inimmaginabile."

Oltre a questa sinossi potete ammirare anche alcune immagini in anteprima, oltre che il filmato preview di questo sesto episodio, che ci mostrano alcune delle sequenze salienti a cui assisteremo domani sera.

Cosa ne pensate di questo sesto episodio di Sword Art Online: Alicization? Quale sarà questa misteriosa e sconcertante verità che si cela dietro la condizione attuale di Kirito? Fatecelo sapere!