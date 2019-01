Sword Art Online: Alicization, ecco la vera potenza di Alice

La terza stagione di Sword Art Online, dal titolo Sword Art Online: Alicization, è incentrato principalmente sull'amica d'infanzia di Kirito ed Eugeo, Alice, da cui prende anche il nome l'arco narrativo. Dopo il rapimento della ragazza da parte dei Cavalieri, vediamo il suo ritorno con uno scontro imprevisto.

Durante l'arco narrativo Alicization Rising, Kirito ed Eugeo si stanno facendo strada nella Central Cathedral per salvare Alice. Però, la ragazza è stata trasformata in un Cavaliere Integratore, con tanto di cancellazione dei ricordi e del suo passato, e si pone come nemico del duo all'80° piano. Naturalmente, tra i tre scoppia una battaglia.

Nell'ultimo episodio di Sword Art Online: Alicization, il Cavaliere dell'Osmanto Dorato, Alice affronta Eugeo e Kirito nella Central Cathedral mostrando la sua spada dorata, un'Arma Divina estremamente antica. Il suo dominio completo dell'arma pertanto è sempre attivo, con la sua spada capace di ilacsiare un'ondata di petali dorati. Secondo la ragazza, ogni petalo è capace di spaccare rocce e distruggere il terreno, mostrando la sua forza con un semplice scontro con Kirito che, col primo attacco, viene subito spazzato via.

Kirito viene quindi costretto ad usare il dominio completo dell'arma, ma nonostante grazie ad esso sia riuscito a ribaltare facilmente lo scontro precedente con Sir Fanatio, stavolta sembra non essere altrettanto efficace, poiché Alice riesce facilmente a contrastarlo. Anche Eugeo interviene nello scontro facendo uso del suo dominio completo per congelare Alice, ma la spada dell'avversaria è così potente da essere in grado di distruggere immediatamente il ghiaccio che la avvolgeva.

Non solo Kirito ed Eugeo dovranno difendersi dagli attacchi di Alice, ma sono anche costretti a sconfiggerla usando lo speciale pugnale di Cardinal, capace di far tornare la ragazza com'era. Sword Art Online: Alicization tornerà il 2 febbraio con l'episodio 17, trasmesso in simulcast su VVVVid.