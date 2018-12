Sword Art Online: Alicization, emergono nuovi screenshot dedicati al prossimo antagonista

Attraverso l’account ufficiale su Twitter di Sword Art Online: Alicization è stato recentemente annunciato che la serie si prenderà una settimana di pausa. Di conseguenza, il tredicesimo episodio verrà trasmesso solo 5 gennaio 2019, mentre sabato 29 dicembre non ci sarà alcuna puntata.

Per aiutare i fan a ingannare l’attesa - o comunque per fomentare ulteriormente la loro curiosità - sono stati recentemente pubblicati quattro screenshot inediti e tratti dal prossimo episodio della serie, che a quanto pare introdurrà ufficialmente uno dei principali antagonisti dell’arco narrativo di Alicization. Comparsa già nel lungo flashback proposto nello scorso episodio della serie, la bellissima Quinella è infatti il prelato supremo della Chiesa Assiomatica, nonché l’unica persona che potrebbe sapere cosa sia successo ad Alice.

Non a caso, uno degli screenshot proposti di seguito immortala una Quinella in possesso di un cristallo molto simile a quello che Kirito e l'amico Eugeo hanno già visto durante il combattimento col Cavaliere Integratore Eldrie Synthesis Thirty-one: quando i due spadaccini hanno cercato di far riaffiorare i ricordi del guerriero, il cui vero nome è appunto Eldrie Woolsburg, un misterioso cristallo colorato è spuntato dalla sua fronte. È mai possibile che proprio quell’oggetto sia la chiave per far tornare Alice la ragazza dolce e affettuosa d’un tempo?

Vi ricordiamo infine che gli episodio di Sword Art Online: Alicization sono disponibili sulla piattaforma di streaming gratuita e legale VVVVID, che ogni sabato ce ne propone una nuova puntata con sottotitoli in italiano.