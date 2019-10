Sword Art Online: Alicization, gli episodi doppiati in italiano arrivano su VVVVid!

Su VVVVid sta per debuttare Sword Art Online: Alicization - War of the Underworld, nuova metà di stagione dedicato alle avventure di Kirito. La piattaforma italiana ha già annunciato lo streaming con sottotitoli nella nostra lingua, ma l'azienda ha deciso di sorprendere i fan con un altro prodotto a tema Sword Art Online.

Dopo l'arrivo su VVVVid negli scorsi giorni di L'Attacco dei Giganti terza stagione parte seconda e The Promised Neverland doppiati in italiano, adesso fa capolino anche la prima metà della stagione di Sword Art Online: Alicization. Ad annunciarlo è proprio VVVVid tramite un post sulla pagina Facebook ufficiale, che potete vedere in calce.

Al momento sulla piattaforma sono presenti i primi due dei 24 episodi complessivi di questa terza iterazione del mondo di Sword Art Online. "Underworld" e "L'albero demoniaco" sono quindi pronti per la visione e l'ascolto in italiano, mentre il terzo episodio giungerà il 15 ottobre alle 18:30.

Tra pochi giorni, il 12 ottobre, arriverà invece Sword Art Online: Alicization - War of the Underworld, che VVVVid pubblicherà alle ore 21. La storia è tratta dalla light novel scritta da Reki Kawahara e disegnata da Abec, in corso dal 10 aprile 2009 sotto la casa editrice di ASCII Media Works con l'etichetta Dengeki Bunko.