Sword Art Online: Alicization, l'episodio di domani sarà elettrizzante!

A distanza di un giorno esatto dalla messa in onda del nuovo episodio di Sword Art Online: Alicization, sono emersi in rete in primi spoiler relativi alla puntata intitolata “Partenza”, che potremo finalmente visionare domani sera sulla piattaforma di streaming VVVVID.

Riusciranno Kirito ed il suo nuovo amico Eugeo ad abbattere una buona volta il gigantesco tronco situato nel mondo virtuale chiamato “Underworld”? Scopriamolo di seguito, attraverso la sinossi ufficiale del nuovo episodio di Sword Art Online: Alicization.



Sword Art Online: Alicization – Episodio 4 – Partenza

Data: sabato 27 ottobre 2018

sabato 27 ottobre 2018 Trama: “Kirito e Eugeo pensavano che Selka si fosse recata da sola presso la catena montuosa al confine e l’hanno seguita. Tuttavia, al loro arrivo nella grotta si sono imbattuti nei Goblin provenienti dal ‘Territorio Oscuro’. Kirito ha raccolto la spada e si è lanciato nella mischia. Tuttavia, il contrattacco dei Goblin gli ha provocato un dolore che non si sarebbe mai aspettato in un mondo virtuale, ragion per cui non riesce a rialzarsi.”

Naturalmente vi invitiamo come sempre a prendere con le dovute pinze il contenuto della sinossi riportata poc'anzi, anche perché questa, essendo stata tradotta dal giapponese da fonti esterne a Everyeye.it, potrebbe contenere qualche lieve errore di traduzione.

Vi ricordiamo infine che gli episodi finora rilasciati dell'anime di Sword Art Online: Alicization sono già visionabili con sottotitoli in italiano sulla piattaforma di streaming gratuito (e legale) VVVVID, che ogni sabato ce ne propone una nuova puntata. In attesa di poter visionare anche il nuovo episodio, di seguito ve ne proponiamo il trailer ed una manciata di screenshot inediti.