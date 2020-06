Sword Art Online: Alicization, evento speciale in programma per luglio, novità in arrivo?

Il ritorno di Sword Art Online: Alicization è ormai alle porte, ed i fan non vedono l'ora di scoprire come si concluderà l'epica guerra tra i popoli dell'Underworld. Poco prima del debutto di War of Underworld - Parte 2 però, è stato rivelato che si terrà un interessante evento speciale in cui saranno condivise nuove informazioni sull'anime.

Come potete vedere in calce, il profilo Twitter dell'anime ha annunciato la presenza di un panel all'Aniplex Online Fest 2020, a cui parteciperanno anche il regista Manabu Ono e la talentuosa Ai Kayano, doppiatrice di Alice Zuberg. L'evento, chiamato "Sword Art Online: Alicization - War of Underworld THE LAST SEASON Online Panel" si terrà sabato 4 luglio alle ore 10:00 PDT, corrispondenti alle 19:00 locali, e sarà visibile gratuitamente su YouTube.

Per la conferma di una quinta stagione o di un nuovo lungometraggio è ancora presto, ma verosimilmente sarà mostrato almeno il trailer del lancio della seconda parte di stagione. Durante l'evento, i due ospiti risponderanno anche alle domande dei fan.

E voi cosa ne pensate? State aspettando il ritorno dell'anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla nostra recensione di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld Parte 1.