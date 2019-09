Sword Art Online: Alicization, la famosa scena di violenza non sarà censurata nel Blu-Ray

In vista dell'uscita della nuova stagione di Sword Art Online: Alicization, i produttori della serie hanno deciso di mettere in commercio la versione DVD & Blu-Ray dei primi 24 episodi. A tal proposito, tutti quelli che si chiedevano come sarebbe stata gestita la famosa scena di violenza sessuale dell'episodio 10 hanno appena ricevuto una risposta.

A-1 Pictures e i produttori infatti, non solo hanno deciso di non censurare nulla, ma hanno addirittura reso la scena dello stupro molto più esplicita di quella mostrata in televisione. Il video completo è disponibile in calce all'articolo, ma vi consigliamo di non avviarlo se non avete ancora compiuto 18 anni.

Tra i nuovi dettagli inseriti nella clip possiamo notare una scena in cui Raios schiaffeggia Tiese e una in cui le due ragazze vengono ricoperte di sangue. L'esplosione dell'occhio di Eugeo è stata inoltre resa molto più cruenta, così come l'amputazione delle braccia ai danni dello stesso Raios.

Sembra dunque che nonostante le critiche ricevute per la crudeltà mostrata nell'episodio, lo studio di animazione A-1 Pictures sia comunque riuscito ad esprimere la propria arte nella più totale libertà.

Per chi non lo sapesse, Sword Art Online non è certo nuovo a questo tipo di scene, ricorderete infatti il tentativo di abuso subito da Asuna Yuuki nel finale della prima stagione.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti che la censura sia stata rimossa? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui invece vogliate saperne di più sulla nuova stagione, non perdete l'occasione per dare un'occhiata a data di uscita, cast e staff di War of Underworld!