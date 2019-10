Sword Art Online: Alicization festeggia Halloween con una splendida scan a tema

Come probabilmente saprete, recentemente i fan del franchise di Sword Art Online sono tornati a vivere le avventure di Kirito e Alice all'intero di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, seconda parte della nuova stagione dedicata alla produzione animata che sta facendo parlare molto di sé.

L'opera sta infatti venendo pubblicata, un episodio dopo l'altro, su vari siti quali Crunchyroll, Fumination, Hulu e anche il nostro caro VVVVID, per la gioia di tutti gli italiani interessati a seguire la produzione. A quanto pare l'opera proseguirà per i suoi passi ancora per parecchio tempo visto e considerato che le note ufficiali dello staff al lavoro sull'anime parlano di un totale di ben 23 episodi per questo nuovo arco narrativo, un proseguo delle vicende viste con Alicization che ha saputo conquistare immediatamente le attenzioni dei fan, desiderosi di scoprire come il tutto si risolverà.

Ebbene, al fine di festeggiare Halloween, la festa più spaventosa di tutto l'anno ma al contempo amata da tutti i consumatori di zuccheri, la rivista Dengeki G ha pubblicato una squisita scan dedicata al franchise e in tema con la festività, un bel modo per dare ai due protagonisti un momento di serenità dopo tante difficoltà. L'immagine - visionabile a fondo news - mette infatti in mostra Kiriko e Alice con indosso i proprio costumi per Halloween, con il primo vestito da vampiro e la seconda vestita da demone.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye è inoltre disponibile la nostra anteprima dedicata a Sword Art Online: Alicization - War of Underworld.