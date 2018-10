Sword Art Online: Alicization, immagini in anteprima dell'episodio 1, oggi su VVVVID

Questa sera, su VVVVID.it, avrà inizio il simulcast di Sword Art Online: Alicization, terza serie anime di SAO. L'appuntamento è alle ore 21:00 sulla piattaforma streaming, ma intanto leggiamo gustiamoci qualche immagine in anteprima.

Il titolo dell'episodio è il seguente: "Underworld". La trama, invece, ve la proponiamo di seguito seguendo la sinossi fornita da VVVVID.it:

Kirito spalanca gli occhi e la domanda che gli sale alle labbra è piuttosto familiare: “Dove mi trovo?” Come altre volte, Kirito è entrato in un mondo parallelo ma stavolta ha perso i ricordi che precedono il tanto familiare “LINK START”. Muovendosi in questo nuovo mondo arriva all’ombra di un maestoso albero dove incontra un ragazzino, Eugeo.

Ricordiamo che VVVVID.it pubblicherà in simulcast gli episodi di Sword Art Online: Alicization ogni sabato sera. La terza serie anime di SAO, a cura di A-1 Pictures, rientra nel nuovo palinsesto degli anime autunnali, annunciati dalla piattaforma streaming nelle ultime ore.