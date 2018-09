Sword Art Online: Alicization in prima pagina su Monthly Newtype con un'immagine inedita

Manca poco al debutto ufficiale di Sword Art Online: Alicization, la terza serie anime del franchise di Sword Art Online, a cura di A-1 Pictures e tratta dalle light novel di Reki Kawahara: intanto, per ingannare l'attesa, possiamo ammirare una nuova immagine inedita dedicata a una dei protagonisti, Alice.

La terza serie anime di SAO, infatti, è finita sulla copertina di una nota rivista nipponica a tema animazione e manga, ovvero Monthly Newtype: tra le prime pagine del magazine figurano altre produzioni come A Certain Magical Index III, Release the Spyce, Shoujo Kageki Revue Starlight e Akanesasu Shoujo.

Protagonista assoluta dello scatto, che potete ammirare nel dettaglio e in formato completo in calce all'articolo è Alice, uno dei personaggi principali che animeranno il cast di Sword Art Online: Alicization, che vedrà il nostro Kirito impegnato in una nuova avventura virtuale dopo gli eventi di Sword Art Online e Sword Art Online II. Entrambe le serie sono disponibili, sia in lingua originale che in italiano, su Netflix e VVVVID, mentre su quest'ultima piattaforma trovate (in giapponese con sottotitoli italiani) anche la prima serie spin-off, intitolata Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online.

Ricordiamo che il debutto di Alicization, che sarà composta di ben 4 cour narrativi, è previsto per il 6 ottobre 2018 sui circuiti televisivi giapponesi e che il primo episodio consisterà in uno speciale da 90 minuti.