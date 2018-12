Sword Art Online: Alicization introdurrà molto presto un importante personaggio della saga

Con i suoi contenuti un po’ violenti e controversi, l’ultimo episodio dell’anime di Sword Art Online: Alicization ha scosso i propri fan, ma sembra che le sorprese non sia ancora terminate. La prossima puntata della serie, infatti, introdurrà ufficialmente un personaggio molto atteso dai fan di SAO...

Come saprete se avete già visionato la puntata trasmessa sabato 8 dicembre 2018, il protagonista Kirito e l’amico Eugeo si sono cacciati in un grosso guaio. Poiché Raios e Humbert hanno cercato di stuprare le loro giovani attendenti, i due spadaccini hanno violato le regole del cosiddetto “Indice dei Tabù”, privando della vita un nobile.

Di conseguenza, sia Kirito che Eugeo sono stati immediatamente banditi dalla Sword Mastery Academy, ragion per cui un Cavaliere Integratore della Chiesa Assiomatica è venuto a prenderli per condurli nella Cattedrale Centrale. Curiosamente, però, il cavaliere incaricato di portarli alla torre di Centria sembrerebbe proprio Alice, la ragazzina che, ai tempi della loro infanzia, venne portata via per aver infranto una delle tante leggi che governano il mondo virtuale noto come Underworld.

In attesa di svelare il segreto del Cavaliere Integratore che nell’ultimo episodio di Sword Art Online: Alicization si è presentato come Alice Synthesis Thirty, vi ricordiamo che la serie è disponibile sulla piattaforma di streaming gratuito e legale VVVVID, che ogni sabato sera ce ne propone una nuova puntata con sottotitoli in lingua italiana.



Intitolato "La Cattedrale Centrale", l’undicesimo episodio di Sword Art Online: Alicization verrà infatti trasmesso sabato 15 dicembre 2018. Di seguito ve ne proponiamo il trailer.