Sword Art Online: Alicization, Kirito ci mostra il suo attacco più potente

All'inizio dell'arco "L'ascesa di Alicization" di Sword Art Online: Alicization, Kirito ed Eugeo hanno ricevuto alcune arti di comando dal Cardinale le quali li avrebbero aiutati a combattere fino ad arrivare al piano superiore della Cattedrale Centrale.

La migliore di queste arti introdotte in Sword Art Online: Alicization è il controllo assoluto dell'arma, con Eugeo che ne ha mostrato la padronanza nello scorso episodio, ma anche Kirito ha qualche asso nella manica. Grazie al video che trovate in alto alla notizia potete scoprire quale.

Lo scontro con Sir Fanatio ha raggiunto l'apice, ma prima che Kirito potesse scatenare la sua arte speciale, l'episodio si è concluso, lasciando in suspance agli spettatori. Col nuovo episodio, i fan hanno finalmente potuto mettere gli occhi sui risultati del controllo assoluto dell'arma del protagonista, una magia di Armamento incantato che avvolge la sua spada in una strana energia viola, la quale si propaga incontrollabilmente e violentemente.

Nel nuovo episodio di Sword Art Online: Alicization, Kirito utilizza questa tecnica per contrastare il colpo di Fanatio, anch'esso derivante dal controllo assoluto dell'arma, riuscendo a sopraffarlo. Questo è l'attacco più forte di Kirito finora, e probabilmente rimarrà la tecnica più potente che potrà utilizzare nel mondo virtuale. Però, nonostante la forza sprigionata sia stata abbastanza da sconfiggere Fanatio, non è detto che risulterà altrettanto utile in futuro.

L'attacco lascia Kirito sfinito, ma nonostante ciò, una volta giunti all'ottantesimo piano della Cattedrale Centrale, il protagonista ed Eugeo scoprono che questa mossa non è efficace contro Alice, che lo sconfigge malamente durante il combattimento. Però l'episodio di Sword Art Online: Alicization si interrompe proprio mentre Eugeo sembra stia per infliggere il colpo finale all'avversaria, lasciando nuovamente i fan col dubbio su chi vincerà lo scontro.