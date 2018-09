Sword Art Online: Alicization, un messaggio dai doppiatori dei protagonisti

Manca poco al debutto di Sword Art Online: ALicization, il cui primo episodio esordirà a ottobre sulle TV giapponesi. Intanto, nella terra del Sol Levante si è tenuto un evento di anteprima in cui è stata trasmessa la prima puntata della nuova serie di SAO e, per l'occasione, i doppiatori dei protagonisti hanno lasciato un messaggio ai fan.

Parliamo, chiaramente, di Yoshitsugu Matsuoka, Haruka Tomatsu e Ai Kayano. I tre voice actor interpretano, rispettivamente, i personaggi di Kirito, Asuna e Alice nel franchise di SAO e hanno lasciato alcuni messaggi di ringraziamento a tutti i fan che hanno partecipato alla premiere mondiale di Sword Art Online: Alicization.

Matsuoka (Kirito):

Grazie a tutti per aver partecipato alla premiere giapponese! Il prossimo arco, intitolato Alicization, avrà un totale di 4 cour, quindi tutti i membri del cast sono estasiati per averci lavorato! Ciò che siamo riusciti a fare è avvenuto anche grazie a tutti coloro che continuano a supportare la serie, quindi grazie mille. Contiamo ancora su di voi per supportare Sword Art Online.

Tomatsu (Asuna)

Grazie per essere venuti oggi! Spero che tutti abbiate gradito il primo episodio! Da qui inizia l'Arco Alicization. Proprio come nella light novel originale, è una delle parti più lunghe della storia e non vedo l'ora di vederla trasposta in anime. Grazie ancora per il vostro tempo!

Kayano (Alice)

Grazie a tutti voi per essere venuti! Avete visto tutti come si è concluso il primo episodio per Alice. Quelli che non hanno letto i romanzi originali avranno molte domande sullo sviluppo della trama da questo momento e vi assicuro che assisterete a tante rivelazioni, quindi continuate a seguirci! Grazie per oggi!

Ricordiamo che il debutto televisivo di Sword Art Online: Alicization in Giappone avverrà il prossimo 6 ottobre.