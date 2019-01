Sword Art Online: Alicization, nell'ultimo episodio scontri alla Bleach

Sword Art Online: Alicization indubbiamente ha già introdotto delle tecniche di spada abbastanza fantasiose, ma quest'ultima stagione della serie ha introdotto molte abilità da spadaccini da parte dei Cavalieri Integratori e di Eugeo e Kirito. Nell'ultimo episodio è stata introdotta una mossa che ha ricordato un altro anime molto popolare.

Queste nuove spade hanno mostrato un potere fantastico, che a molti ha ricordato un altro anime in cui le abilità con la spada erano fondamentali ed estremamente mutevoli, ovvero Bleach di Tite Kubo. Nell'ultimo episodio ci viene mostrata Alice, trasformata in un Cavaliere Integratore e quindi un nemico di Kirito ed Eugeo. La spada del Cavaliere dell'Osmanto Dorato, un'arma divina antichissima, possiede un'abilità capace di creare e manipolare i petali del fiore di osmanto per attaccare.

Ovviamente la nuova tecnica introdotta in Sword Art Online: Alicization ricorda il famoso Senbonzakura di Byakuya Kuchiki, capitano del Gotei 13 e capace di manipolare i petali di ciliegio a proprio piacimento con lo Shikai e il Bankai. Per ora, le abilità di Alice non sono state completamente mostrate, quindi non si sa se il raggio d'attacco e la capacità di controllo dei petali siano gli stessi del personaggio di Bleach, anche se la ragazza non scherza in quanto a forza distruttiva, visto che ella stessa spiega di come i suoi fiori siano capaci di distruggere rocce e terreno.

Sword Art Online: Alicization sicuramente introdurrà nuovi personaggi e tecniche, man mano che Kirito ed Eugeo scalano la Central Cathedral e, potenzialmente, potrebbero spuntare fuori molte più citazioni a Bleach di quanto non sia accaduto finora. Il prossimo episodio della serie, in streaming sottotitolato in italiano su VVVVid, è programmato per il 2 febbraio.