Sword Art Online: Alicization, una nuova illustrazione ufficiale per l'uscita Blu-Ray!

Ne sentiamo già immensamente la mancanza, nonostante l'adattamento animato della prima parte di Sword Art Online: Alicization sia terminato solo qualche mese fa. Le avventure di Kirito ed Eugeo nell'Underworld sono state caratterizzate da tanti misteri e incredibili colpi di scena.

Senza alcun dubbio, questa nuova stagione dell'anime si sta rivelando molto più cruda e diretta delle precedenti due serie televisive, sfornando quello che è al momento il miglior adattamento del franchise su piccolo schermo. Complice anche un comparto tecnico e artistico un po' diverso ma più moderno, Sword Art Online: Alicization sta diffondendo a macchia d'olio la sua nuova corrente riposizionandosi tra i titoli stagionali più visti sia in Giappone che in Occidente.

L'imminente uscita del 6° Blu-Ray dell'opera, che arriverà tra gli scaffali nipponici il prossimo 26 giugno, ha presentato al pubblico la nuova illustrazione e cover ufficiale del cofanetto, sfoderando la migliore Alice a presidiare il centro del disegno. Un buon modo, che dire, per far tornare in voga il titolo anche in virtù della seconda parte di Sword Art Online: Alicization in arrivo a ottobre, che con tutta probabilità tornerà in italiano su VVVVID, già distributore dei primi 25 episodi. Potete approfittarne, inoltre, per acquistare anche l'artbook di Shingo Adachi, il character designer dell'omonima opera, che debutterà il 5 luglio alla modica cifra di 35 euro.

Ci permettiamo di aggiungere, infine, il nostro caldo consiglio a recuperare la nostra intervista a Reki Kawahara e ad ABEC, i due autori e creatori dell'universo di Kirito e Asuna, che in quanto appassionati del titolo non potete esimervi dal leggere. E voi, invece, cosa ne pensate dell'illustrazione ufficiale per il 6° cofanetto Blu-Ray dell'anime?