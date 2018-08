Sword Art Online: Alicization, nuova immagine promozionale per la terza serie anime di SAO

Spunta in Rete una nuova immagine promozionale di Sword Art Online: Alicization, la terza serie anime di SAO che debutterà nel corso dell'autunno del 2018, prodotta dallo studio di A-1 Pictures e ispirata alla serie di light novel di Reki Kawahara.

Il poster, che raffigura i tre iconici protagonisti della serie anime, è dedicato alla premiere mondiale fissata per il mese di settembre. È di alcuni giorni fa, infatti, la notizia che il primo episodio della serie - prodotta ancora una volta da A-1 Pictures - consisterà in uno speciale di un'ora e verrà trasmesso in anteprima mondiale in alcuni Paesi del mondo, tra cui ovviamente il Giappone.

La data prefissata per la premiere è il 15 settembre 2018, mentre il resto della serie inizierà la trasmissione sulle reti televisive nipponiche a partire dal mese di ottobre. In calce potete ammirare l'immagine di Sword Art Online: Alicization.

Ricordiamo che l'anime adatterà l'arco narrativo intitolato, appunto, Alicization, compreso tra i volumi 9 e 18 della serie di light novel originale. Kirito, il protagonista dell'opera, verrà incaricato da una compagnia chiamata Rath di testare una nuova tecnologia chiamata Soul Translator; le vere intenzioni della Rath, tuttavia, costringeranno il protagonista a combattere nuovamente nel mondo virtuale di SAO.