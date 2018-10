Sword Art Online: Alicization, la nuova stagione introduce i suoi protagonisti

Sword Art Online: Alicization ha appena affrontato il suo debutto, e questa terza stagione della serie animata sembra avere molto da offrire ai fan, dato che già nel debutto veniamo a conoscenza di quali saranno i due protagonisti che affiancheranno Kirito in questa nuova avventura, e cioè i giovani Eugeo e Alice.

L'attesa è finita, e i fan hanno potuto assistere al ritorno di una delle serie più amate degli ultimi anni, con la terza stagione dell'anime di Sword Art Online. Nel primo episodio appena mandato in onda, dal titolo "Underworld", gli appassionati sono stati introdotti brutalmente alle vicende di Sword Art Online: Alicization, che ci mostrano subito il personaggio di Kirito da bambino mentre vive in un villaggio di un misterioso mondo VR.

Con il proseguire dell'episodio abbiamo la possibilità di conoscere quelli che saranno i coprotagonisti che affiancheranno Kirito nelle vicende che la serie di appresta a raccontare. Il primo è un ragazzino dai capelli biondi, Eugeo, che dimostra di essere un caro amico del personaggio principale attraverso una curiosa ed elaborata stretta di mano. Subito dopo assistiamo all'arrivo e alla presentazione di un altro personaggio secondario che avrà sicuramente un ruolo predominante all'interno del cast, e cioè Alice. Il suo aspetto ricorderà senza troppa difficoltà quello dell'omonima e ben più celebre eroina dei romanzi di Lewis Carroll, e la sua curiosità le avvicina ancora di più. Se durante l'episodio i tre amici esplorano una misteriosa caverna, è infatti una caduta proprio della bambina a dare il via agli eventi che cambieranno il loro destino per sempre.

Attualmente Sword Art Online: Alicization è in simulcast su VVVVID. Di seguito vi riportiamo la sinossi del titolo, per chi fosse interessato:

“Kirito spalanca gli occhi e la domanda che gli sale alle labbra è piuttosto familiare:

Dove mi trovo?” Come altre volte, Kirito è entrato in un mondo parallelo ma stavolta ha perso i ricordi che precedono il tanto familiare “LINK START”. Muovendosi in questo nuovo mondo arriva all’ombra di un maestoso albero dove incontra un ragazzino, Eugeo. Stranamente, Eugeo dimostra più emozioni e sensibilità di un comune NPC scatenando in Kirito ulteriori domande e ricordi sopiti…”