Sword Art Online: Alicization, un nuovo arco narrativo comincerà con l'episodio 14

Sword Art Online: Alicization darà presto il via a un nuovo arco narrativo, in quanto non solo Kirito ed Eugeo sono evasi di prigione, ma hanno anche capito cosa fare per fermare l'amministratore e salvare Alice. Questo nuovo arco inizierà con l'episodio 14 della serie, dove avrà luogo un'intensa battaglia tra Kirito, Eugeo e... Deusolbert.

L'episodio 14 di Sword Art Online: Alicization è intitolato "The Crimson Knight", e insieme al teaser trailer della puntata in questione, che potete trovare nel tweet in calce alla notizia insieme ad alcune immagini, anticipa il debutto di Deusolbert Synthesis Seven e del suo Conflagrant Flame Bow. Non solo l'anteprima mostra l'inizio dell'intenso scontro che vedrà affrontarsi il cavaliere cremisi, Kirito e Eugeo, ma suggerisce anche una situazione sfavorevole per i nostri eroi. Di seguito potete trovare la sinossi dell'episodio:

"Kirito ed Eugeo puntano al piano superiore della Cattedrale Centrale. Dopo aver recuperato le loro spade nel deposito dell'attrezzatura, però, i due vengono attaccati dall'arco e dalle frecce di Deusolbert Synthesis Seven. I tre daranno vita a un deflagrante scontro che metterà a dura prova le skill di Kirito e Eugeo, anche a causa delle pericolose frecce infuocate di Deusolbert."

Sword Art Online: Alicization prosegue, e la battaglia che avrà luogo nel prossimo episodio promette di essere tra le più intense di questa stagione.