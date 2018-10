Sword Art Online: Alicization, un poster inedito ci mostra le eroine della nuova serie

Mentre si avvicina sempre più data di esordio della terza serie di Sword Art Online, nelle ultime ore è spuntato in rete un nuovo poster dedicato a due meravigliose eroine del franchise: Asuna, indiscussa protagonista femminile del brand, e Alice, la bionda fanciulla che conosceremo meglio in Sword Art Online: Alicization.

Visionabile in calce all’articolo, l’illustrazione pone le due fanciulle una accanto all’altra, con indosso degli abiti piuttosto eleganti. Entrambe le ragazze sembrano infatti pronte per un appuntamento, ed è infatti probabile che entrambe si siano fatte belle per il protagonista dongiovanni di Sword Art Online: Kazuto Kirigaya.

Sword Art Online: Alicization adatterà l’omonimo arco narrativo che nei romanzi di Reki Kawahara corrisponde ai volumi 9-18: si tratta infatti della più lunga saga del brand, ragion per cui si mormora che l’anime sarà composto da una cinquantina di episodi circa. L’eroico Kirito, questa volta, visiterà un mondo misterioso in cui farà la conoscenza di Alice, una fanciulla già comparsa nei suoi confusi ricordi.

Sword Art Online: Alicization approderà sul circuito televisivo nipponico il prossimo 6 ottobre, di seguito ve ne proponiamo la sinossi ufficiale.

“‘Dove sono…?’



Senza nemmeno rendersene conto, Kirito si è tuffato in un mondo virtuale epico e fantastico. Con solo un torbido ricordo di quello che gli è successo prima ancora di entrare, inizia a girovagare alla ricerca di indizi. Si imbatte così in un enorme albero nero come la pece - il Gigas Cedar - dove incontra un ragazzo.



‘Mi chiamo Eugeo. Piacere di conoscerti, Kirito.’



Sebbene questi sia un residente del mondo virtuale - dunque un NPC - il ragazzo mostra la stessa gamma di emozioni che caratterizza qualsiasi essere umano. Mentre Kirito si lega a Eugeo, continua a cercare un modo per uscire da questo mondo. Nel frattempo, nel profondo rammenta un certo episodio. Ricorda le corse attraverso le montagne che era solito fare assieme a Eugeo da bambino.. Un ricordo che non dovrebbe affatto avere... E in questo ricordo, vede qualcuno diverso da Eugeo: una giovane ragazza bionda. Il suo nome è Alice. Ed è un nome che non dovrà mai essere dimenticato...”